Российские военные сорвали две попытки наступления ВСУ под Херсоном Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России сорвали две попытки наступления украинских войск в Херсонской области. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

«На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Российские войска также предотвратили попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ проникнуть в тыловые районы. В результате ударов артиллерии были уничтожены более 120 военнослужащих противника, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области Воздушно-космические войска России поразили ангар с военной техникой ВСУ иностранного производства.

Как писал сайт KP.RU, ВС России остановили наступление украинских подразделений в ЛНР и ДНР.