В Вологодской области создали первый углеродный полигон площадью 100 гектаров

В октябре 2022 года компания «ФосАгро» в сотрудничестве с правительством Вологодской области и Российской академией наук высадила деревья на первом в регионе углеродном полигоне площадью 100 гектаров. На территории вблизи череповецкого комплекса АО «Апатит» у деревни Шухобонь силами студентов и аспирантов Вологодской ГМХА высажено более 110 тысяч экземпляров деревьев хвойных и лиственных пород, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. На площадке специалисты будут проводить оценку поглощения парниковых газов конкретными растениями. Расчетная мощность первой фермы – 0,7 млн тонн углекислого газа в год.

«Вологодская область неслучайно вошла в этот пилотный проект. У нас большая территория, развитое сельское хозяйство, огромные площади лесных массивов, водных объектов, что имеет значительные предпосылки к тому, чтобы нейтрализовать вредное воздействие на экологию. Наш регион наиболее подходит для проведения научно-практических изысканий в сфере компенсации углеродного следа», - отметил заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

В дальнейшем в Вологодской области появится еще два полигона на территориях сельскохозяйственных предприятий «Русь» и «Племзавод Майский». Сейчас на территориях хозяйств идут испытания кормовых культур. В результате испытаний специалисты определят растения и породы деревьев, которые лучше всего справляются с поглощением парниковых газов. Затем эти породы высадят вокруг промышленных предприятий на карбоновых фермах. Это позволит предприятиям области выпускать «зеленую продукцию» с нулевым углеродным следом.