Четверо россиян, задержанных в Норвегии за незаконную съемку, освобождены из-под стражи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четырех россиян, задержанных в Норвегии из-за незаконной фотосъемки в провинции Нурланн, отпустили на свободу в пятницу, 21 октября. Об этом заявили в пресс-релизе норвежской полиции.

«Четверо российских граждан, арестованных в Мушёэне 11 октября и задержанных до пятницы 21 октября, сегодня освобождены из-под стражи», - заявили правоохранительные органы Норвегии, где уточнили, что полиция не нашла оснований просить о дальнейшем заключении.

Как уточнили в пресс-релизе, в ходе обыска автомобиля задержанных было найдено большое количество фотоаппаратуры, а также обнаружено относительно обширный фотоматериал. Сами российские граждане отрицали, что совершали правонарушение.

Сообщается, что изъятая ранее фототехника будет возвращена владельцам. Правоохранители предполагают, что россияне являются туристами. Однако дело не прекращено, несмотря то, что доказательств фотосъемки запрещенных объектов не найдено. Как отмечается, расследование будет передано полиции безопасности.