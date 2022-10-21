Крупнейшие предприятия приостановили работу из-за дефицита газа в Приднестровье

В Приднестровье останавливают производства из-за нехватки газа Фото: REUTERS

Два бюджетообразующих предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа. Об этом заявил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник в эфире местного Радио 1 в пятницу, 21 октября 2022 года.

По его словам, речь идет о крупнейших производствах – Молдавском металлургическом заводе и Рыбницком цементном комбинате.

Решение принято местными властями на фоне увеличения потребления голубого топлива бытовыми хозяйствами.

Как ранее писал сайт KP.RU, парламент Приднестровья утвердил указ президента непризнанной республики Вадима Красносельского о введении режима чрезвычайного положения в экономике на фоне дефицита поставок газа.

Напомним, "Газпром" сообщил о том, что в любой момент может разорвать контракт на поставку газа в Молдавию из-за отсутствия соглашения об урегулировании исторического долга по вине Кишинева.