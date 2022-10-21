Лукашенко заявил о способности белорусских дронов перекрыть границу с Украиной Фото: пресс-служба президента Белоруссии

Белорусские беспилотные летательные аппараты способны полностью перекрыть границу Белоруссии с Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения общевойскового полигона Обуз-Лесновский в Брестской области

«Десяток вот таких зеленых машин могут полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от беспилотников и других воздушных целей», – сказал глава государства.

Как отметил политик, все системы белорусских беспилотников доработаны и неплохо работают. По словам Лукашенко, спрос на дроны большой, при этом он подчеркнул, что это не связано со российской военной спецоперацией на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что, никакого «ударного кулака» для атаки на Украину со стороны Белоруссии российскими войсками не создается.