За неделю умер второй актер из сериала "Она написала убийство"

Коллеги по сериалу "Она написала убийство" Рон Мэйсэк и Анджела Лэнсбери умерли с промежутком в девять дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Рон Мэйсэк, американский актер, известный российским зрителям по роли шерифа Морта Мецгера в сериале "Она написала убийство". Ему было 86 лет.

Как пишет DailyMail, артист скончался по "естественным причинам" в окружении семьи - жены и шестерых детей.

С 1985 по 1996 годы Рон Мэйсэк снялся в 41 эпизоде сериала "Она написала убийство". Также артист занимался озвучкой различных проектов и снимался в популярных американских телешоу.

Примечательно, что на прошлой неделе умерла коллега Мэйсэка по популярному сериалу, актриса Анджела Лэнсбери, которая воплотила образ главной героини Джессики Флетчер.

Известная актриса скончалась в возрасте 96 лет, не дожив до своего 97-го дня рождения всего пять дней. Ее дети сообщили в социальных сетях, что артистка умерла во сне, дома в Лос-Анджелесе.