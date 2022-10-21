Песков прокомментировал сообщения об отправке мобилизованных на фронт без подготовки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все сообщения об отправке мобилизованных в зону спецоперации на Украине без боевой подготовки будут проверяться, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Эти вопросы непосредственно в компетенции Минобороны. Мы не в курсе деталей, но все мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться», – заявил пресс-секретарь президента России журналистам.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что все призванные в рамках частичной мобилизации обязательно должны проходить подготовку. Как сообщил глава государства, первичная подготовка длится от пяти до десяти дней, затем в частях готовят еще 5-15 дней и уже после этого в войсках проходит дополнительное слаживание.

Напомним, накануне российский лидер посетил стрелковый комплекс в Рязанской области, где мобилизованные граждане отрабатывают стрельбу в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов.