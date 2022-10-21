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Политика21 октября 2022 12:01

Песков прокомментировал сообщения об отправке мобилизованных на фронт без подготовки

Песков заявил, что сообщения об отправке мобилизованных на фронт без подготовки будут проверяться
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков прокомментировал сообщения об отправке мобилизованных на фронт без подготовки

Песков прокомментировал сообщения об отправке мобилизованных на фронт без подготовки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все сообщения об отправке мобилизованных в зону спецоперации на Украине без боевой подготовки будут проверяться, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Эти вопросы непосредственно в компетенции Минобороны. Мы не в курсе деталей, но все мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться», – заявил пресс-секретарь президента России журналистам.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что все призванные в рамках частичной мобилизации обязательно должны проходить подготовку. Как сообщил глава государства, первичная подготовка длится от пяти до десяти дней, затем в частях готовят еще 5-15 дней и уже после этого в войсках проходит дополнительное слаживание.

Напомним, накануне российский лидер посетил стрелковый комплекс в Рязанской области, где мобилизованные граждане отрабатывают стрельбу в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов.