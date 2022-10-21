Десять журналистов ранены, один погиб в результате удара украинских боевиков по переправе в Херсоне Фото: REUTERS

Десять журналистов получили ранения, один человек погиб в результате удара украинских боевиков по гражданской переправе в Херсоне. Об этом 21 октября сообщил замглавы комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич.

- У нас одних журналистов только ранено 10 человек, один погиб. Погибли двое родственников журналистов, еще один находится в критическом состоянии, - рассказал Малькевич в эфире "России 24".

Также отмечается, что по данным властей, среди погибших - два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Среди пострадавших журналистов - Константин Мочар, Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.

Накануне власти Херсонской области уточнили количество погибших и пострадавших после ракетного удара украинских войск по гражданской переправе. Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев в ночь на 21 октября сообщил о двух погибших и десятерых пострадавших.