РПЦ заявила, что не получала от Латвийской церкви обращения об автокефалии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московская патриархия на данный момент не получала обращения к патриарху Кириллу по итогам Собора Латвийской православной церкви (ЛПЦ), как и официальной заявлений о его созыве. Такое заявление в пятницу, 21 октября, сделал советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, комментируя вопрос о том, поступало ли в Русскую православную церковь просьба о предоставлении автокефалии ЛПЦ.

«До настоящего времени в канцелярию Московской патриархии не поступало обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по итогам состоявшегося в Риге собора, как и официальной информации о его проведении», - приводит ТАСС заявление советника патриарха Московского и всея Руси.

Портал bb.lv ранее заявило том, что ЛПЦ обратилась к патриарху Московского и всея Руси с просьбой о предоставлении Латвийской православной церкви автокефалии. Как сообщалось, такое решение приняли в пятницу, 21 октября, на заседании состоявшегося в Риге собора ЛПЦ.