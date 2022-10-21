Министр энергетики Украины предупредил о самой сложной зиме в истории страны

Украинские власти заявляют о приближении "крайне суровой и тяжелой зимы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что предстоящая зима стане наиболее сложной за всю историю независимости страны. По его словам, действия властей страны вряд ли смогут как-то на это повлиять в положительную сторону.

"Мы [украинские чиновники] сейчас делаем все, чтобы обеспечить доступ к электроэнергии и теплу. Эта зима будет чрезвычайно сложной, самой сложной за всю историю нашей независимости. За последние полторы недели из-за ракетных ударов были разрушены около 30% электростанций. И этот процент растет", - сообщил Галущенко в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Министр энергетики Украины призвал граждан страны "готовиться к тяжелой и суровой зиме", подчеркнув, что в ближайшие месяцы многие жители Незалежной могут остаться без света и тепла. При этом украинское правительство в данном случае окажется практические бессильно и оказать своевременную помощь всем гражданам вряд ли сумеет, предупредил Галущенко..

Ранее российские Вооруженные силы начали наносить массированные ракетные удары по украинские критической инфраструктуре. Это, по словам президента РФ Владимира Путина, стало адекватным ответом на террористические действия со стороны киевского режима (в частности, на взрыв на Крымском мосту)..