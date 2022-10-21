Лукашенко пригласил сотрудников СБУ в Белоруссию на личную встречу Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию об объявлении его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Как заявил политик, сотрудники украинских спецслужб могут приехать в Белоруссию и все обсудить с ним лично.

«А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят», – заявил Лукашенко журналистам.

По словам белорусского лидера, на этой неделе СБУ подавала запрос на встречу с коллегами из Белоруссии, и дал свое согласие. Как отметил политик, самые серьезные вопросы всегда решаются в непубличной обстановке.

Ранее появилась информация, что Лукашенко был объявлен в розыск на Украине. Позже в СБУ опровергли эти сообщения.

Напомним, президент Белоруссии заявлял, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Украины не является самостоятельным политиком, отметил Лукашенко.