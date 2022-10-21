В учениях США и Японии будут участвовать военные корабли других стран Фото: REUTERS

В совместных военных учениях Соединенных Штатов и Японии, которые носят названия Keen Sword («Острый меч»), впервые будут участвовать военные корабли Австралии, Великобритании и Канады.

Двусторонние военные учения состоятся в период с 10 по 19 ноября 2022 года. Как передает The New York Times, целью совместных военных учений Соединенных Штатов Америки и Японии станет повышение безопасности в районе островов Нансэй, которые включают в себя спорные с Китаем острова Сэнкаку.

Напомним, ранее начались плановые учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию, которые стартовали с понедельника, 17 октября 2022 года, и продлятся две недели - до 30 октября текущего года. Как заявляли в НАТО, учения, в которых принимает участие 14 стран блока, будут «рутинными, повторяющимися учениями и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями».