Айсен Николаев во Владивостоке встретился с бойцами из Якутии, призванными для участия в СВО

Фото: телеграм-канал Главы Якутии Айсена Николаева

«Встретился с нашими мужественными земляками, которые проходят тут военную подготовку. Рад был встретить среди них заместителя председателя Госкомитета Якутии по занятости населения Савву Михайлова, который приехал сюда добровольцем. Поговорили о мерах поддержки, которые оказываются им и их семьям. Безусловно, это важно. Много вопросов поступило про выплаты, кредиты. Вопросы будут решены, ни одна семья не останется без нашего должного внимания и поддержки. Ребята передали весточки, письма любимым женам и мамам», – рассказал Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

Глава республики отметил хорошее настроение у якутян и боевой настрой.

«Все они разного возраста, есть и те, кто раньше участвовал в военных действиях, есть молодые ребята, добровольцы. Но всех их объединяет одно – любовь к Родине и настоящий патриотизм», – отметил Айсен Николаев.

Руководитель республики добавил, что с командованием Восточного военного округа и земляками в частях поддерживается постоянная связь.

«Держим постоянную связь и знаем, в чем нуждаются военнослужащие. Сегодня привез с собой в часть все необходимое, начиная от аптечек, заканчивая квадрокоптерами. В ближайшее время в часть будет доставлена остальная часть груза. Уверен, что ребятам это понадобится на службе. Такая же помощь будет передаваться и в другие военные части, где находятся якутяне», – сказал Айсен Николаев.

В Якутии выстроена полноценная система по оказанию помощи бойцам, которые готовятся к участию в специальной военной операции и уже находятся в зоне боевых действий. Ранее глава побывал в «3-м Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского», встретился с ранеными бойцами и передал им посылки - домашние угощения.

В республике действуют два координационных центра, а также Добровольческий штаб “Мы вместе”. Здесь оказывают всю необходимую помощь семьям мобилизованных – от помощи по хозяйству до психологической поддержки.

Помимо федеральных выплат республика определила региональные меры поддержки. Каждое муниципальное образование со своей стороны также оказывает поддержку семьям военнослужащих.