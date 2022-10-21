Мужчина с ножом задержан у здания британского парламента Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правоохранительные органы Великобритании задержали вооруженного мужчину с ножом у Вестминстерского дворца.

Как сообщает Express, очевидцы вызвали правоохранителей после того, как на улице у здания парламента заметили мужчину «в неадекватном состоянии». Полиция ударила вооруженного ножом электрошокером, после чего задержали по подозрению в хранении холодного оружия. Сообщений о пострадавших нет.

«Мужчина был арестован ... Он был взят под стражу. Сообщений о каких-либо травмах не поступало», - сказано в публикации портала.

Как писал сайт KP.RU, пять лет назад в 2017 году, около здания парламента Великобритании также задержан вооруженный мужчины. В Скотленд-Ярде заявили, что данный инцидент не связан с терроризмом.

Напомним, днем ранее, 20 октября, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку, пробыв в должности всего 44 дня. Глава британского правительства призналась, что не смогла справиться со своей миссией