Украинские издания сообщили о взрывах в Киевской области Фото: REUTERS

В Киевской области слышны взрывы. Об этом в пятницу, 21 октября, пишут украинские средства массовой информации, которые также сообщают, что во многих регионах Украины власти объявили воздушную тревогу.

Как писал сайт KP.RU, воздушная тревога сразу по всей территории Украины или в большинстве ее регионов была объявлена несколько дней подряд. Это произошло и утром в пятницу, 21 октября.

Как писал сайт KP.RU, удары по украинской инфраструктуре начали наноситься с 10 октября. В субботу, 15 октября, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одной из общин области. Сегодня, 21 октября, появились сообщения о том, что в Харькове прогремела серия взрывов, а мэр города Игорь Терехов сказал, что в ходе обстрелов отмечены «прилеты» по одному из предприятий. Позже взрыв произошел в Николаеве.