Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты: «Это наше послание»

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил наличие у Анкары новой баллистической ракеты «Тайфун», назвав это посланием республики. Секретные испытания оружия проводились в минувший вторник, 18 октября.

«Теперь у нас есть «Тайфун», и это наше послание. Мы с удовольствием следим за этим», — заявил турецкий лидера, выступая в Стамбуле в пятницу, 21 октября.

Ранее агентство Bloomberg заявило о том, что во вторник, 18 октября, Турция провела испытания баллистической ракеты малой дальности над акваторией Черного моря. Как сообщалось в статье издания, ракета стартовала около 07:00 (время совпадает с мск) с мобильной платформы, которая была размещена недалеко от портового города Ризе. Ракета пролетела 561 километр, после чего упала в море в районе порта Синоп. Данное расстояние стало максимальным с начала испытаний Турцией вооружений такой дальности.