Власти Запорожья предупредили о возможных терактах на Днепровской и Каховской ГЭС Фото: ТАСС

Вооруженные силы Украины могут совершить теракты на Днепровской и Каховской гидроэлектростанциях с целью отвлечения союзных сил на помощь мирному населению, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Нет сомнений, что они готовят террористический акт в отношении Каховской ГЭС, потому что, включился весь механизм пиара, все вбросы на уровне международных площадок. В нынешних условиях это колоссальное отвлечение всех наших сил на спасение мирного населения, которое не успело сейчас переехать и эвакуироваться с правого берега», – заявил он в эфире «Соловьев Live».

По словам Рогова, Днепровская ГЭС заминирована минимум в трех местах. Член администрации Запорожья также сообщил, в случае уничтожения ДнепроГЭС, нижняя часть Запорожья, где проживают сотни тыясч человек, будет разрушена и затоплена.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам Евросоюза заявил об угрозе Каховской ГЭС со стороны Вооруженных сил России.

Сайт KP.RU разбирался, что будет, если ВСУ подорвет плотину Каховской ГЭС.