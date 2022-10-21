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Политика21 октября 2022 13:18

Власти Запорожья предупредили о возможных терактах на Днепровской и Каховской ГЭС

ВСУ начнут наступать, как только союзные войска бросятся на помощь мирным жителям, заявили в администрации региона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Власти Запорожья предупредили о возможных терактах на Днепровской и Каховской ГЭС

Власти Запорожья предупредили о возможных терактах на Днепровской и Каховской ГЭС

Фото: ТАСС

Вооруженные силы Украины могут совершить теракты на Днепровской и Каховской гидроэлектростанциях с целью отвлечения союзных сил на помощь мирному населению, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Нет сомнений, что они готовят террористический акт в отношении Каховской ГЭС, потому что, включился весь механизм пиара, все вбросы на уровне международных площадок. В нынешних условиях это колоссальное отвлечение всех наших сил на спасение мирного населения, которое не успело сейчас переехать и эвакуироваться с правого берега», – заявил он в эфире «Соловьев Live».

По словам Рогова, Днепровская ГЭС заминирована минимум в трех местах. Член администрации Запорожья также сообщил, в случае уничтожения ДнепроГЭС, нижняя часть Запорожья, где проживают сотни тыясч человек, будет разрушена и затоплена.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам Евросоюза заявил об угрозе Каховской ГЭС со стороны Вооруженных сил России.

Сайт KP.RU разбирался, что будет, если ВСУ подорвет плотину Каховской ГЭС.