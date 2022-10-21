Омск получил 2,3 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры Левобережья

НА развитие дорожной инфраструктуры в Омске выделены 2,3 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На развитие дорожной инфраструктуры Левобережья в Омске местные власти получили 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает сетевое издание «Город55».

Отмечается, что за эти деньги в районе будет внедрена новая транспортная есть, которая, в частности, предполагает запуск новых троллейбусов, а также строительство дорог к новым жилым кварталам.

- До конца до конца 2024 года дополнительно планируется выполнить работы по реконструкции улицы Шаронова от бульвара Архитекторов до улицы Перелета, протяженностью 1,4 километра, заключение муниципального контракта на которой планируется в марте 2023 года, — приводит издание заявление мэрии.

При этом, на новой части Левобережья предполагается реконструкция дороги по бульвару Архитекторов от торгового центра «МЕГА» до улицы Крупской и строительство контактной троллейбусной сети.