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Политика21 октября 2022 13:43

Евросоюз обещал дать «решительный ответ» на диверсии против «Северных потоков»

В ЕС не упомянули о мерах ответственности за атаки на трубопроводы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Евросоюз обещал дать «решительный ответ» на диверсии против «Северных потоков»

Евросоюз обещал дать «решительный ответ» на диверсии против «Северных потоков»

Фото: REUTERS

Страны Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе осудили диверсии против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», пообещав дать «единый и решительный ответ».

«Европейский союз категорически осуждает диверсии против объектов критической инфраструктуры, включая трубопроводы «Северного потока». ЕС даст единый и решительный ответ на любые попытки разрушения критической инфраструктуры или иные гибридные действия», – сказано в распространенном заявлении членов ЕС.

В документе при этом не говорится об ответственности за атаки на трубопроводы и о расследовании диверсий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правда о ЧП на «Северных потоках» может удивить многих европейцев.

Ранее шведская газета Expressen опубликовала снимки разрушенного взрывом газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Фото были сделаны на 80-метровой глубине с помощью норвежского подводного аппарата.