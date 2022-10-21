Евросоюз обещал дать «решительный ответ» на диверсии против «Северных потоков» Фото: REUTERS

Страны Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе осудили диверсии против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», пообещав дать «единый и решительный ответ».

«Европейский союз категорически осуждает диверсии против объектов критической инфраструктуры, включая трубопроводы «Северного потока». ЕС даст единый и решительный ответ на любые попытки разрушения критической инфраструктуры или иные гибридные действия», – сказано в распространенном заявлении членов ЕС.

В документе при этом не говорится об ответственности за атаки на трубопроводы и о расследовании диверсий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правда о ЧП на «Северных потоках» может удивить многих европейцев.

Ранее шведская газета Expressen опубликовала снимки разрушенного взрывом газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Фото были сделаны на 80-метровой глубине с помощью норвежского подводного аппарата.