Сотрудники Минтруда Якутии направляются в воинские части для оказания помощи бойцам

Заместитель председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина рассказала о мерах поддержки участников СВО и их близких. Фото: sakha.gov.ru

О мерах поддержки якутян, которые мобилизованы в зону проведения специальной военной операции, и близких родственников призывников рассказала на специальном брифинге заместитель председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина.

Она сообщила, что близкие мобилизованных, добровольцев-контрактников и военных, которые участвуют в СВО, подавшие заявления через многофункциональные «Мои документы», а также через портал государственных и муниципальных услуг, начали получать единовременную материальную помощь в размере 200 тысяч рублей

«Часть из подавших заявление получили ответ с просьбой проявить терпение и дождаться подтверждения того, что мобилизованный находится и прикреплён к той или иной воинской части. Для ускорения этой процедуры принято решение о командировании сотрудников Министерства труда и социального развития республики непосредственно в воинские части, чтобы прямо на местах оперативно получать списки о мобилизованных из Якутии и обработать их, чтобы отправить семьям единовременную выплату, которая определена указом Главы Якутии Айсена Николаева», – разъяснила Ольга Балабкина.

Также вице-премьер рассказала о нормах получения меры поддержки родителей военнослужащих - санаторно-курортного лечения. Таким правом могут воспользоваться родители военнослужащих, проживающие на территории республики.

«Помощь оказывается в виде возмещения стоимости путёвки в размере, не превышающем 60 тысяч рублей, либо путём оплаты аванса в размере 48 тысяч рублей с последующей компенсацией до 60-ти тысяч рублей. Для санаторно-курортного лечения потребуется направление медицинских организаций», – пояснила Ольга Балабкина.

Ольга Балабкина напомнила, что по поручению Главы Якутии Айсена Николаева в республике дополнены меры поддержки семей мобилизованных за счет материальной помощи на газификацию жилых домов (независимо от уровня среднедушевого дохода), бесплатной юридической помощи и предоставления услуг по медицинской реабилитации.