Dunya: США пригрозили бизнесу Турции санкциями за торговлю с Россией Фото: REUTERS

Правительственная делегация Соединенных Штатов накануне с визитом посетила Турцию. Там американские представители предостерегли турецких бизнесменов от торговых сделок с российской стороной. Об этом сообщает газета Dunya со ссылкой на источники в Анкаре.

Уточняется, что в июне неправительственные организации уже присылали письмо по этому вопросу. По словам автора статьи, Запад недоволен "ускорением темпов торговли с Россией через Турцию".

- Делегация, которая встречалась с бизнесменами, предупредила, что в отношении тех, кто работает с компаниями с 75-процентным российским капиталом и с российскими олигархами, могут быть введены различные санкции, - говорится в публикации издания.

Ранее сообщалось, что в американском Госдепартаменте пригрозили Китаю "серьезными последствиями" в случае поставок вооружений для России или оказания помощи, которая позволит РФ с обходом введенных санкций.