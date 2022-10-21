Концерт в честь 35-летия балета TODES пройдет в Кремле 4 ноября 2022 года

Фото предоставлено балетом "TODES"

4 ноября в Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт, посвященный 35-летию балета Аллы Духовой TODES – легендарного коллектива, давшего начало одноименному танцевальному стилю. Кроме того, TODES - самая большая в мире сеть танцевальных школ по данным книг рекордов Европы и России. Имя TODES пришло из фигурного катания, оно означает что-то вроде «смертельный номер». И хотя, как утверждает создатель балета знаменитый хореограф Алла Духова, выбор названия был делом случая, оно как нельзя лучше отражает саму суть творческой концепции TODES - танец на грани человеческих возможностей, который не дает выдохнуть, держит в напряжении и своей отточенной эстетикой сражает наповал. В программу юбилейного концерта войдут лучшие номера балета Аллы Духовой TODES за все время существования коллектива. На сцену выйдет полный состав балета – это 120 танцовщиков. А лучшие ученики школ-студий TODES исполнят несколько зрелищных массовых номеров.

Фото предоставлено балетом "TODES"

Балет Аллы Духовой TODES был создан в 1987 году как невероятное по тем временам сочетание классического ритмического танца с брейком и другими остро популярными стилями. Первой коллектив заметила София Ротару, после TODES выступал с Валерием Леонтьевым, Валерием Меладзе, Кристиной Орбакайте, Владимиром Пресняковым, Аллой Пугачевой и многими другими. В 1995-м начались мировые гастроли уже самостоятельного творческого коллектива в России, США, Израиле, Европе, Китае, Южной Корее, Таиланде и многих других странах. В 1999 балет TODES принял участие в благотворительных концертах Miachel Jackson & Friends в Сеуле и Мюнхене на одной сцене с такими мировыми звездами, как Марайя Кэрри, Рикки Мартин, Boys to Men и собственно, самим Королем Попа. В 2014 TODES выступал на открытии и закрытии Олимпиады в Сочи, в 2015 – на вечере памяти Майи Плисецкой в Большом театре России.

В 1997 году открылась первая студия-школа TODES – ее создание Алла Духова объясняет острой необходимостью в правильно подготовленных танцорах. Сегодня таких школ 125 – не только в России, но и за рубежом. В 2018 году воспитанник студии-школы TODES и ведущий солист балета семнадцатилетний Ильдар Гайнутдинов выиграл конкурс World of Dance, организованный Дженнифер Лопес, и получил главный приз - 100 тысяч долларов. А в 2021 он стал победителем шоу DANCE REVOLUTION на Первом канале. Звездный юноша пришел в школу TODES в семилетнем возрасте. Сегодня Ильдар Гайнутдинов, известный под псевдонимом Young – танцовщик, хореограф, модель. Летом 2022 года он впервые дебютировал на академической сцене - сцене Большого театра в отмеченном премией «Золотая маска» проекте POSTSCRIPT.

Фото предоставлено балетом "TODES"

Поклонники увидят на сцене Кремлевского дворца и других ведущих солистов балета Аллы Духовой, известных по сценическим выступлениям и клипам современных звезд эстрады: Юлию Филиппову-Бугакову, Павла Волосова, Алексея Радева и др. А кульминацией концерта станет суперзрелищное выступление учеников студий-школ TODES. Специально для него отобрали более 200 юных танцоров – не просто лучших, а лучших из лучших.