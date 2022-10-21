Песков сообщил, что телефонного разговора Путина и Байдена нет в планах Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не планирует проводить разговор с американским коллегой Джо Байденом после того, как переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой военного ведомства США Ллойдом Остином. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Нет. В повестке нет, - сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли разговор лидеров двух стран.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином. Как уточнили в российском военном ведомстве, министры обсудили вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию вокруг Украины. На сайте Пентагона сказано, что Остин подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях продолжающихся боевых действий на Украине.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.