Глава Крыма Аксенов ответил главе СНБО Данилову на его слова об исчезновении русского языка на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов жестко ответил на заявления представителей киевского режима Фото: из соцсетей

Глава Крыма Сергей Аксенов, реагируя на высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, заявил, что исчезнет не русский язык, а "Украина, которой руководят такие персонажи". Ранее Данилов публично заявил о необходимости "исчезновения русского языка на территории Украины".

"Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи", - сообщил глава Крыма в своем официальном телеграм-канале. Аксенов называет Данилова наглядным примером того, во что может превратиться бывший русский человек, который "продал свое достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлебку".

Данилов выступил со своим откровенно русофобским заявлением, комментируя приостановку вещания украинского телеканала Freedom на русском языке (теперь он будет вещать на английском). По словам украинского чиновника, теперь русский язык должен "исчезнуть" на всей территории Незалежной.

Ранее Данилов неоднократно выступал с различными жесткими антироссийскими заявлениями и высказываниями. В частности, он несколько раз публично угрожал "уничтожить" Крымский мост (в итоге на мосту по заказу украинских спецслужб был совершен теракт).

Кроме того, глава СНБО Украины заявлял, что киевскому режиму обязательно необходимо "до основания разрушить Донбасс", предлагал нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии и даже собирался вторгнуться в Россию. На должность руководителя СНБО Данилов был назначен в 2019 году по решению украинского президента Владимира Зеленского.