Выжившая при обстреле ВСУ переправы в Херсоне журналистка Луговская рассказала о своем спасении Фото: REUTERS

Журналистка ТРК "Таврия" Влада Луговская рассказала, как выжила во время обстрела ВСУ переправы в Херсоне.

По словам девушки, ее спас коллега, котором удалось прикрыл ее своим телом во время ракетного удара. Также журналист отметила, что военных на переправе не было - только гражданские, которые стремились эвакуироваться в безопасное место.

Луговская добавила, что именно коллега вытащив из машины на дорогу. Сейчас девушка находится в больнице, врачи достали попавший в грудь осколок.

Напомним, ранее замглавы комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич сообщал, что десять журналистов получили ранения, один человек погиб в результате удара украинских боевиков по гражданской переправе в Херсоне. Среди погибших - два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Среди пострадавших журналистов - Константин Мочар, Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.