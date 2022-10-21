В ООН возмутились риторикой слов секретаря СНБО Данилова о русском языке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик указал на наличие бесполезной риторики после высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о русском языке.

- С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко говоря, не приносит никакой пользы, - сказал Дюжаррик.

Представитель организации также указал, что слова, точно также, как и действия, имеют свое определенное значение.

Напомним, накануне Данилов выступил со своим откровенно русофобским заявлением, комментируя приостановку вещания украинского телеканала на русском языке. По словам украинского чиновника, теперь русский язык должен "исчезнуть" на всей территории Незалежной.

Однако Данилову уже ответил глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что исчезнет не русский язык, а "Украина, которой руководят такие персонажи".