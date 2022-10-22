РИА Новости: в России разрабатывают РСЗО для вооружения арктических подразделений

В России разрабатывают реактивную систему залпового огня (РСЗО) для вооружения арктических подразделений.

"Для арктических подразделений разрабатывается РСЗО на базе двухзвенного тягача ДТ-30. Фактически это будет "Град" или "Торнадо-Г" на новом шасси высокой проходимости и автономности, пригодном для применения в суровых условиях Крайнего Севера", - рассказал РИА Новости информированный источник.

Собеседник издания добавил, что РСЗО является эффективным средством борьбы с различными типами наземных целей, а также с морскими десантами, так как позволяет вести плотный огонь на большой площади по подразделениям противника в момент высадки.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как Росгвардия защитит интересы России в Арктике. Как стало известно "КП", первые штурмовые группы спецназа Росгвардии отправились на арктические учения еще 2 марта. В Арктике подразделения отрабатывали защиту различных объектов от террористов, парашютное десантирование, ориентирование, доврачебную помощь, тестировали новейшие образцы беспилотной техники, снаряжения, экипировки, одежды в арктических условиях. Учились воевать как на суше, так и под водой, выдерживать перегрузки на марше.

Накануне пресс-служба госкорпорации Ростех сообщила, что производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" выросло в несколько раз."Торнадо-С" предназначена для огневого поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов. РСЗО обеспечивают проведение стрельб боекомплектом систем "Смерч".