The Conversation: санкции против России только повышают ее доходы Фото: REUTERS

Проводимая западными странами политика антироссийских санкций не снижает, а только повышает доходы России, пишет австралийское издание The Conversation. Как отмечает издание, что Россия не испытывает трудностей в поиске покупателей её сырья.

Автор материала подчёркивает, что инициатива о введении потолка цен на российскую нефть была нацелена на попытку снизить доходы России.

«Но, поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их», — указывается в статье.

Ранее журналист Дэниел Флэтли в статье для агентства Bloomberg заявил, что многочисленные санкционные ограничения, веденные в отношении Москвы, не оказали существенного влияния на российскую экономику. Как считает автор, президент России Владимир Путин сможет и дальше поддерживать российскую экономику за счет доходов от нефти и газа.

Вот ведь парадокс! Санкции валятся на наши головы одна за другой, Европа и Америка снижают закупки российских энергоносителей... Но при этом западные эксперты пророчат, что РФ заработает рекордные деньги на их продаже. Экономисты американского Института международных финансов подсчитали, что выручка российских экспортеров нефти и газа в нынешнем году составит $321 млрд. То есть по сравнению с 2021 годом доходы вырастут на треть. В рублях это 26 трлн - больше, чем годовые доходы всего российского бюджета! Подробнее читайте в материале сайта KP.RU.