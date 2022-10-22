Advance: Хорватия не должна ввязываться в аферу по обучению украинских солдат Фото: REUTERS

Обозреватель издания Advance Д. Марьянович заявил, что Хорватия не должна ввязываться в аферу по обучению украинских солдат.

Автор материала считает, что Загребу следует обратить внимание на Австрию и Венгрию, отказавшихся участвовать в миссии по тренировкам военнослужащих ВСУ.

Аналитик предупредил, что если Хорватия все же решит посодействовать Киеву, то ей предстоит делать «черную работу» для Евросоюза, и в итоге страна окажется стороной конфликта.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович высказался против подготовки украинских военнослужащих на территории своей страны. Такое заявление глава государства и верховный главнокомандующий сделал в ходе своего выступления во вторник, 18 октября.

Напомним, главы Министерств иностранных дел стран – членов Европейского союза в ходе заседания в Люксембурге окончательно одобрили запуск тренировочной миссии EUMAM, во время которой европейцы будут обучать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщалось, их подготовка будет начата в середине ноября текущего года, планируют обучить не менее 12 тысяч украинских военнослужащих, однако, согласно плану, в дальнейшем их число может быть увеличено.