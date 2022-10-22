В МИД Венгрии заявили, что слова еврокомиссара о "поражении" России являются опасными Фото: Shutterstock

Госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал опасным и провоенным высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис закончится вместе с "поражением" России.

"Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет", - приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Менцер, Венгрия настаивает на том, что "необходима не более продолжительная война, а немедленный мир", который требует "немедленного прекращения огня и диалога".

Накануне Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением Североатлантического альянса. В ходе пресс-конференции в преддверии заседания главы Министерств обороны НАТО он отметил, что альянс сохранит и усилит поддержку Киеву для того, чтобы тот был в состоянии «продолжать защищаться и освобождать территорию».

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.