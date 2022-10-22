На складе министерства обороны Узбекистана произошел взрыв

Взрыв произошел на складе министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области, жертв и пострадавших нет.

"Двадцать второго октября в 04.55 (2.55 мск) на складе министерства обороны в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства страны.

Отмечается, что в настоящее время по факту ЧП ведется расследование.

Ранее взрыв в результате пожара произошел на территории АО "Максам-Чирчик", второго по величине производителя азотных удобрений в Узбекистане, в Чирчике Ташкентской области. При взрыве на заводе не пострадали ни сотрудники, ни другие производственные помещения завода, ни места проживания людей. На место происшествия прибыла комиссия во главе с заместителем премьера, министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым.

До этого серия мощных взрывов на военной базе прогремела в Экваториальной Гвинее. Это привело к сильнейшим разрушениям, вокруг армейской базы взрывной волной сорвало крыши множества жилых домов. Число жертв серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее возросло до 98 человек, пострадали не менее 615.