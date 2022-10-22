Что произошло в ночь на 22 октября

США разместили в Европе 101-ю десантную дивизию, готовую зайти на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" с целью участия в военных учениях, сообщает телеканал CBS News. В материале отмечается, что данная десантная дивизия размещена в одной из европейских стран впервые почти за 80 лет.

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