Повышение пенсий может составить порядка 22 тысяч рублей Фото: Shutterstock

С 1 ноября 2022 года в России повысят пенсии некоторым категориям граждан. Об этом сообщила агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, повышение пенсии коснется работников угольной промышленности и гражданской авиации, которые подали соответствующую заявку на основании данных о страховых взносах работодателей до 1 октября.

Размер доплаты зависит от стажа, зарплаты и суммарного объема взносов. Для угольщиков она составляет в среднем порядка 4-5 тысяч рублей, для авиаторов – 21-22 тысяч, уточнила эксперт.

Напомним, в Минтруде сообщили, что с 1 января 2023 года страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%. Сумма выплат поднимется в среднем по стране до 21 864 рубля.

Как писал сайт KP.RU, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что пенсии могут проиндексировать выше этого показателя, если инфляция превысит 4,8%.