В США назвали главную слабость Украины

Украина не готова к зиме, в отличие от России Фото: REUTERS

Офицер разведки морской пехоты Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер назвал главную слабость Украины.

По его словам, в отличие от России Незалежная уязвима к холодам.

"У РФ есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть", - заявил Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Бывший разведчик, в частности, напомнил, что Киев просил НАТО предоставить сотни тысяч комплектов зимнего обмундирования, так как своих запасов у украинцев попросту нет.

Напомним, Вооруженные силы Украины оказались не готовы к ведению боевых действий в зимних условиях. В частности, военные жалуются на отсутствие теплой экипировки, в результате чего они уже мерзнут холодными осенними ночами.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр обороны Украины Алексей Резников еще в конце июля направил письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором запросил для 200 тысяч украинских военных зимнюю одежду и палатки.

К сбору помощи присоединились США, Канада, Финляндия и Швеция, однако собранные ими теплая форма, зимняя обувь и палатки могут покрыть только половину запрошенных Киевом объемов.