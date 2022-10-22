Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины 22 октября 2022 года

На Украине вновь объявлена воздушная тревога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На большей части территории Украины объявлена воздушная тревога в субботу, 22 октября 2022 года. Это следует из сообщений местных властей.

В частности, сирены завыли в Киеве, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Кировградской областях. Кроме того, звуки воздушной тревоги слышны в подконтрольной Киеву части Запорожья. Населению рекомендуют не покидать укрытий.

Как ранее писал сайт KP.RU, расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандера-М" поразили военную инфраструктуру Вооруженных сил Украины, которая была связана с поставками оружия с Запада. Цель уничтожена.

Напомним, на фоне российских ударов по объектам энергетики Украины компания "Укрэнерго" объявила об ограничении подачи электричества в центральных областях страны. Эта мера коснулась жителей Киева, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей.