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Общество22 октября 2022 5:12

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 6 ноября 2022

Особый режим будет действовать еще две недели
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Высокий уровень террористической опасности объявлен в Курской области до 6 ноября 2022 года

Высокий уровень террористической опасности объявлен в Курской области до 6 ноября 2022 года

Фото: Александр ГЛУЗ

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на две недели - до 6 ноября 2022 года. Соответствующий документ подписал губернатор Роман Старовойт.

"Приняли решение продлить действие "желтого" уровня террористической опасности с 22 октября ещё на 15 суток до 6 ноября", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в субботу.

Этот особый режим означает, что правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности общества и государства.

Сохранять бдительность рекомендуется не только правоохранителям, но и всем гражданам. В частности, следует информировать силовиков о всех подозрительных вещах и явлениях, которые они замечают.

Напомним, согласно предыдущему распоряжению, "желтый" уровень террористической опасности действовал в Курской области до 22 октября.