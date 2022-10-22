Глава Шотландии назвала отставку Трасс аргументом в пользу отделения от Британии

Никола Стерджен. Фото: @NicolaSturgeon

Отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс является новым аргументом в пользу объявления независимости Шотландии. Соответствующее заявление сделала первый министр автономии Никола Стерджен в интервью изданию The Courier.

По ее словам, из-за хаоса в Консервативной партии, которая сейчас правит в Британии, в стране началась "полнейшая неразбериха", которая приводит в ужас шотландцев. По оценке, Стерджен нынешние британские власти не справляются со своей главной задачей – управлять страной в интересах граждан.

"Трудно выразить словами масштаб полнейшей неразберихи, в которой сейчас находится партия тори, и, в свою очередь, масштабы того, насколько неблагополучной в результате стала Великобритания", - подчеркнула Стерджен.

Политик напомнила, что во время референдума в 2014 году шотландцев призывали голосовать против отделения от Великобритании, так как это сильная и стабильная страна. Теперь "никто и никогда больше не сможет сделать такое заявление и быть воспринятым всерьез ", заключила первый министр Шотландии.

Стерджен признала, что объявление независимости принесет автономии некоторые проблемы, но при этом откроет "огромные возможности".

Как ранее писал сайт KP.RU, 20 октября 2022 года премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку, пробыв в должности всего 44 дня.

По ее словам, она приступила к своей работе в должности премьера Соединенного Королевства в "нестабильные времена, когда семьи и бизнес с трудом могли оплачивать свои счета, а ситуация на Украине угрожала безопасности континента". Политик признала, что в столь сложный период не сумела справиться со своими обязанностями.