Премьер Португалии намерен сделать страну экспортером энергии за счет нового трубопровода

Антониу Кошта Фото: REUTERS

Строительство трубопровода, соединяющего Иберийский полуостров с Центральной Европой, поможет Португалии стать экспортерам энергоносителей. Такое мнение выразил премьер-министр страны Антониу Кошта в эфире местного телеканала SIC.

Глава португальского правительства уверен, что государство может рассчитывать на больший статус, чем просто транспортировщик голубого топлива.

"Перед нами стоит гораздо более серьезный вопрос: мы можем производить водород и экспортировать произведенный нами газ", - подчеркнул Кошта.

По его оценке, процесс перехода Европы на возобновляемые источники энергии займет несколько десятилетий, и все это время Португалия может выгодно использовать географическое положение своего порта Синиш, который является ближайшим к Соединенным Штатам, Нигерии и другим экспортерам газа.

Как ранее писал сайт KP.RU, цены на газ в Европе впервые за несколько месяцев пошли вниз. Но эксперты уверены, что это связано с погодными условиями и как только начнутся холода, ситуация изменится.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов полагает, что уже к середине ноября цены на бирже снов пойдут вверх, так как начнется сезон зимних закупок.

Напомним, Будапешт добился разрешения Брюсселя не присоединяться к потолку цен на газ, если он будет установлен Евросоюзом. Об этом заявил президент Венгрии Виктор Орбан по итогам прошедшего саммита.