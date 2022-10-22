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Политика22 октября 2022 6:07

Украинские журналисты сообщили о взрывах в Днепре

Масштаб разрушений не уточняется
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские телевизионщики сообщают о взрывах в Днепропетровске

Украинские телевизионщики сообщают о взрывах в Днепропетровске

Фото: REUTERS

Взрывы прогремели в Днепропетровске в субботу, 22 октября 2022 года. Об этом сообщает украинский Пятый канал в мессенджере Telegram.

"Сообщают о взрывах в Днепре", - говорится в сообщении журналистов.

Масштаб разрушений не уточняется. Информации о том, какие объекты пострадали, также не приводится.

Как ранее писал сайт KP.RU, сегодня на большей части территории Украины объявлена воздушная тревога. Речь идет о Киеве, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Кировградской областях. Также звуки сирен слышны в подконтрольной Киеву части Запорожья.

Напомним, днем ранее серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом сообщил руководитель областной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале. На этом фоне глава региональных властей призвал местных жителей сохранять осторожность.