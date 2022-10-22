Байден объяснил военную помощь Украине противодействием Путину

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине, в первую очередь, для противодействия президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил американский лидер Джозеф Байден в интервью телеканалу MSNBC.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Москва не смогла добиться успеха.

"Мы потратили много денег на помощь украинцам, - заявил Байден. - Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы Путин не смог добиться успеха".

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине октября Джозеф Байден подписал документы о выделении Украине очередного транша военной помощи.

Президент США уполномочил госдеп выделить Киеву новый пакет военной помощи на 725 млн долларов. Согласно решению американского лидера, Украина получит "оборонные позиции и услуги, а также обучение".

Напомним, с начала российской специальной военной операции Украина получила от США военной техники, оборудования, боеприпасов и прочего на сумму, превышающую 16,8 млрд долларов.