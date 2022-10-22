Офис Зеленского сообщил о перебоях со светом в Киевской, Одесской и других областях

В нескольких регионах Украины фиксируют перебои с подачей электроэнергии Фото: Иван МАКЕЕВ

Перебои со светом и связью фиксируются в нескольких регионах Украины, в том числе Киевской и Одесской областях. Об этом заявил советник главы офиса главы Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в социальных сетях в субботу, 22 октября 2022 года.

По его словам, в частности, проблемы с электроэнергией фиксируются в Луцке, Ровно и Хмельницком. Это связано с ударами по объектам энергетической инфраструктуры, утверждает чиновник.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день взрывы прогремели в Днепропетровске. О них сообщили украинские журналисты. Масштаб разрушений не уточняется. Информации о том, какие объекты пострадали, также не приводится.

Напомним, на фоне российских ударов по объектам энергетики Украины компания "Укрэнерго" объявила об ограничении подачи электричества в центральных областях страны. Эта мера коснулась жителей Киева, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей.