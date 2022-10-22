Шольц признал, что треть немцев не согласна с поставками оружия Украине и антироссийскими санкциями

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что до 30% граждан его страны не согласны с санкциями и поставками оружия Киеву Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о том, что порядка 30% граждан ФРГ разных политических взглядов на сегодняшний день категорически не согласны с санкционной политикой правительства Германии и поставками оружия Киеву для нужд ВСУ. По словам немецкого лидера, это является отражений политических реалий текущего момента.

Соответствующее громкое заявление Шольц сделал в своем интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

"Сейчас от 20 до 30% немцев не согласны ни с санкционной политикой, ни с поставками оружия. Среди них избиратели почти всех политических взглядов", - сообщил федеральный канцлер Германии в разговоре с журналистами, подчеркнув, что, несмотря на мнение населения страны, власти ФРГ не станут отказываться ни от санкционной политики в отношении РФ, ни от масштабный поставок вооружения Украине.

Шольц занимает пост немецкого канцлера с 8 декабря 2021 года, на этом высоком посту от сменил Ангелу Меркель, которая руководил Германией на протяжении 16 лет.