Самолет врезался в многоквартирный дом в США

Место крушения самолета в США Фото: REUTERS

Одномоторный самолет Beechcraft Sierra врезался в двухэтажный многоквартирный дом в американском городе Кин, расположенном в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает CBS News.

По данным журналистов, ЧП произошло во время захода на посадку в район взлетно-посадочной полосы, которая находится в километре от жилого здания.

По неясным пока причинам пилоты не смогли совершить приземление и врезались в двухэтажку. Согласно информации городской администрации, все, кто находился в самолете, погибли. Число участников полета уточняется. Сообщений о пострадавших из числа жильцов не поступало.

Как ранее писал сайт KP.RU, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске, в результате которого погибли 13 человек (из них трое детей), еще 19 пострадали. Расследование ведется по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним". Ее санкции предусматривают до семи лет лишения свободы.