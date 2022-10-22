Правительство России утвердило отсрочку для мобилизованных по уплате налогов и страховых сборов

Российское правительство утвердило важное решение, касающееся граждан страны, попавших под частичную мобилизацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для мобилизованных россиян официально вводится отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Соответствующее постановление уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщается в телеграм-канале федерального кабмина, данная отсрочка будет действовать в течение всего периода военной службы, а также еще несколько месяцев после ее завершения. Погасить задолженность можно будет в рассрочку.

"Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а позже можно будет гасить его ежемесячно равными частями", - подчеркивают в правительстве РФ.

Ранее - в начале октября 2022 года - президент России Владимир Путин подписал закон, по которому мобилизованные и их семьи могут получить кредитные каникулы. Согласно данному документу, российские предприниматели, которые были призваны на военную службу по частичной мобилизации и которые являются единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью, могут оформить кредитные каникулы. Также соответствующий закон предусматривает продление срока кредитных каникул на время нахождения мобилизованного на лечении в стационаре больниц, госпиталей и других медицинских организаций.

Путин заявлял о том, что все мобилизационные мероприятия, начавшиеся в РФ 21 сентября 2022 года, завершатся к началу ноября. В рамках частичной мобилизации в российские Вооруженные силы в общей сложности, по планам федеральных властей, предполагается призвать порядка 300 тысяч резервистов.