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Общество22 октября 2022 7:56

Правительство России утвердило отсрочку для мобилизованных по уплате налогов и страховых сборов

Соответствующий документ уже подписал премьер Михаил Мишустин
Александр КИСЛОВ
Российское правительство утвердило важное решение, касающееся граждан страны, попавших под частичную мобилизацию

Российское правительство утвердило важное решение, касающееся граждан страны, попавших под частичную мобилизацию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для мобилизованных россиян официально вводится отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Соответствующее постановление уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщается в телеграм-канале федерального кабмина, данная отсрочка будет действовать в течение всего периода военной службы, а также еще несколько месяцев после ее завершения. Погасить задолженность можно будет в рассрочку.

"Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а позже можно будет гасить его ежемесячно равными частями", - подчеркивают в правительстве РФ.

Ранее - в начале октября 2022 года - президент России Владимир Путин подписал закон, по которому мобилизованные и их семьи могут получить кредитные каникулы. Согласно данному документу, российские предприниматели, которые были призваны на военную службу по частичной мобилизации и которые являются единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью, могут оформить кредитные каникулы. Также соответствующий закон предусматривает продление срока кредитных каникул на время нахождения мобилизованного на лечении в стационаре больниц, госпиталей и других медицинских организаций.

Путин заявлял о том, что все мобилизационные мероприятия, начавшиеся в РФ 21 сентября 2022 года, завершатся к началу ноября. В рамках частичной мобилизации в российские Вооруженные силы в общей сложности, по планам федеральных властей, предполагается призвать порядка 300 тысяч резервистов.