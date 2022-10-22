Читатели Daily Mail раскритиковали украинские власти за поддержку Бориса Джонсона

Власти Украины очень надеются на скорейшее возвращение Бориса Джонсона на пост премьера Великобритании Фото: REUTERS

Жители Великобритании обрушились с критикой на украинские власти после их публикации в своем официальном twitter-аккаунте поста в поддержку возвращения Бориса Джонсона на должность премьер-министра Великобритании.

Массовые негативные и критические сообщения в адрес официального Киева появились в комментариях к публикациям популярного британского издания Daily Mail.

"Кто бы ни стал следующим премьер-министром, он должен заниматься нашими делами, а не делами Украины", - отмечает один из комментаторов.

"Украина поддерживает Бориса только потому, что думает, что сможет выжать из него больше денег", - подчеркивает другой британец.

"Великобритания - не дойная корова для Украины, это единственная причина, по которой вы хотите вернуть клоуна", - пишет еще один пользователь Сети. Еще целый ряд комментаторов высказал предположение о том, что Киев поддерживает Джонсона из-за его "очень крепкой мужской дружбы" с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее власти Украины публично поддержали намерения экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона вернуться на пост главы правительства Соединенного Королевства после отставки Лиз Трасс. Сам Джонсон уже официально заявил, что действительно постарается вернуться на Даунинг-стрит (но для этого ему придется выиграть серьезную борьбу за пост лидера Консервативной партии Британии), однако поддержку своей кандидатуры со стороны властей Украины он пока никак публично не прокомментировал.