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Политика22 октября 2022 8:12

Читатели Daily Mail раскритиковали украинские власти за поддержку Бориса Джонсона

Британцы недовольны тем, что Киев публично поддерживает одного из кандидатов в премьеры Соединенного Королевства
Александр КИСЛОВ
Власти Украины очень надеются на скорейшее возвращение Бориса Джонсона на пост премьера Великобритании

Власти Украины очень надеются на скорейшее возвращение Бориса Джонсона на пост премьера Великобритании

Фото: REUTERS

Жители Великобритании обрушились с критикой на украинские власти после их публикации в своем официальном twitter-аккаунте поста в поддержку возвращения Бориса Джонсона на должность премьер-министра Великобритании.

Массовые негативные и критические сообщения в адрес официального Киева появились в комментариях к публикациям популярного британского издания Daily Mail.

"Кто бы ни стал следующим премьер-министром, он должен заниматься нашими делами, а не делами Украины", - отмечает один из комментаторов.

"Украина поддерживает Бориса только потому, что думает, что сможет выжать из него больше денег", - подчеркивает другой британец.

"Великобритания - не дойная корова для Украины, это единственная причина, по которой вы хотите вернуть клоуна", - пишет еще один пользователь Сети. Еще целый ряд комментаторов высказал предположение о том, что Киев поддерживает Джонсона из-за его "очень крепкой мужской дружбы" с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее власти Украины публично поддержали намерения экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона вернуться на пост главы правительства Соединенного Королевства после отставки Лиз Трасс. Сам Джонсон уже официально заявил, что действительно постарается вернуться на Даунинг-стрит (но для этого ему придется выиграть серьезную борьбу за пост лидера Консервативной партии Британии), однако поддержку своей кандидатуры со стороны властей Украины он пока никак публично не прокомментировал.