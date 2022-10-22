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Политика22 октября 2022 8:15

Украинские журналисты сообщили о взрывах в Киевской, Одесской и других областях

Громкие хлопки также фиксируют в Кировоградской, Ровенской и Хмельницкой областях
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сообщения о взрывах поступают из нескольких регионов Украины

Сообщения о взрывах поступают из нескольких регионов Украины

Фото: REUTERS

Сообщения о взрывах поступают из пяти регионов Украины, в том числе Киевской, Одесской, Кировоградской, Ровенской и Хмельницкой областей. Об этом сообщают местные журналисты в субботу, 22 октября 2022 года.

Информации о разрушениях и возможном ущербе объектам инфраструктуры не приводится.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день советник главы офиса главы Украины Алексей Арестович заявил, что перебои со светом и связью фиксируются в нескольких регионах Украины, в том числе Киевской и Одесской областях, Луцке, Ровно и Хмельницком.

Напомним, постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя сообщил, что российские удары по инфраструктурным и военным объектам Украины подорвали военные возможности и потенциал режима Владимира Зеленского, вызвав истерику у Запада.