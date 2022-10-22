Число госпитализаций больных коронавирусом в России выросло за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 9348 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в субботу, 22 октября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 90 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 15 035 человек, что на 4,1% меньше по сравнению с минувшей пятницей.

Количество госпитализаций наоборот увеличилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 1466 человек, что на 3,8% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на 22 октября общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 364 263. Жертвами COVID-19 стало 389 449 человек, а выздоровело 20 708 528 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина заявила, что пандемия “откатила” ожидаемую продолжительность жизни в России на 3,3 года. За два года продолжительность жизни снизилась, вопреки планам по повышению этого показателя.