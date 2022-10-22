Россия и Турция начали работу по созданию газового хаба

Анкара уже начала вести активные переговоры с Москвой по созданию газовго хаба на территории Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа между Турцией и РФ по газовому хабу уже активно ведется, сейчас идет оценка проектирования, строительства и маркетинга. На каком уровне сейчас ведутся обсуждения данного проекта, пока не уточняется, при этом, по данным информагентства РИА Новости, процесс находятся на контроле лидеров двух страны Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

"Работа ведется, она требует оценок по проектированию, строительству, маркетингу", - сообщает агентство, уточняя, что, по предварительным данным, газовый хаб теоретически может быть построен в регионе Фракия (находится в европейской части Турции).

Возможная стоимость проекта строительства газового хаба на территории Турции пока официально не разглашается.

Ранее турецкий лидер Эрдоган уже публично заявил о том, что достиг договоренности с президентом РФ Путиным по газовому хабу, который должен быть построен в Турции. По его словам, это позволит Европе, которая сейчас активно "ищет, где взять природный газ", получать его через Анкару (тем самым, не нарушая введенные ранее жесткие антироссийские санкции).

Как отмечал Путин, строительство хаба в Турции может позволить в разумные сроки перенести утраченный объем транзита по газопроводам "Северный поток-1" и "Северный поток-2" "в регион Черного моря".