МИД и Минобороны Германии просят выделить 2,2 млрд евро на военную помощь Киеву

МИД и Минобороны Германии требуют нарастить военную поддержку Украины в три раза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава Миноброны Германии Кристине Ламбрехт обратились в национальный Минфин с призывом в три раза нарастить средства, предусмотренные на военную помощь Киеву в 2023 году. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Дело в том, что бюджет на следующий год предусматривает на эти цели 700 млн евро, в то время как главы двух ведомств полагают, что этого недостаточно. В письме они указывают, что необходимо предусмотреть выделение 2,2 млрд евро и требуют внести соответствующие поправки в финальной версии бюджета.

В противном случае пострадает международная репутация Берлина, утверждают Бербок и Ламбрехт.

Как ранее писал сайт KP.RU, Кристине Ламбрехт публично анонсировала поставки на Украину в рамках военной помощи ВСУ системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.

Напомним, в сентябре Кристине Ламбрехт сообщила, что решение президента РФ Владимира Путина о введении в России частичной мобилизации "подстегивает" власти Германии к еще большей поддержке Украины.