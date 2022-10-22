В Укрэнерго сообщили о беспрецедентных последствиях атаки по объектам энергетики страны

Масштаб повреждений в результате утренней атаки по объектам энергетики сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября Фото: REUTERS

Масштаб повреждений в результате сегодняшних ударов по энергетической инфраструктуре Украины сопоставим или может превышать последствия атаки 10 – 12 октября 2022 года. Об этом говорится в официальном заявлении компании "Укрэнерго".

В сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале "Укрэнерго", отмечается, что из-за повреждений есть плановые отключения света сразу в нескольких крупных городах и регионах Украины. В частности, сейчас нет света в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь сообщил о том, что в результате массированных ракетных ударов по инфраструктурным объектам Украины с 10 октября 2022 года была разрушена треть электростанций в стране. "С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовому отключению электроэнергии по всей стране", - отметил Зеленский, добавив, что теперь он не видит никаких оснований и возможностей для проведения дипломатических переговоров с Россией.

Россия начала наносить массированные ракетные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины около двух недель назад - 10 октября нынешнего года. По словам президента РФ Владимира Путина, этот шаг стал ответом на террористическую политику киевского режима (в том числе, на спланированный и организованный украинскими спецслужбами резонансный теракт на Крымском мосту).